Ariana Grande in concert

Pop star Ariana Grande comes to Austin as part of The Eternal Sunshine Tour, her first tour in six years. The star of Wicked is touring in support of her 2024 album, Eternal Sunshine, which was reissued as a deluxe version in 2025 called Brighter Days Ahead.
Pop star Ariana Grande comes to Austin as part of The Eternal Sunshine Tour, her first tour in six years. The star of Wicked is touring in support of her 2024 album, Eternal Sunshine, which was reissued as a deluxe version in 2025 called Brighter Days Ahead.