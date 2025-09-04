Quantcast

Austin-Oita Sister City Committee presents Oita Japan Festival

Photo by Teodora Pogonat

The tenth annual Oita Japan Festival is hosted by the Austin-Oita Sister City Committee to celebrate Austin's Japanese Sister City, Oita. The family-friendly festival includes Japanese food, kids' activities, cultural education and more.

WHEN

WHERE

The Long Center for the Performing Arts
701 W Riverside Dr, Austin, TX 78704, USA
https://www.austinoita.org/2025-oita-japan-festival

TICKET INFO

$31-$44

All events are subject to change due to weather or other concerns. Please check with the venue or organization to ensure an event is taking place as scheduled.
