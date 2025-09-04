Austin-Oita Sister City Committee presents Oita Japan Festival
Photo by Teodora Pogonat
The tenth annual Oita Japan Festival is hosted by the Austin-Oita Sister City Committee to celebrate Austin's Japanese Sister City, Oita. The family-friendly festival includes Japanese food, kids' activities, cultural education and more.
