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Le Garage Sale

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Photo courtesy of David Brendan Hall

Austin’s semi-annual Le Garage Sale returns for its 25th anniversary sale. This event will feature new and excess inventory, overstocks, and end-of-season goods. On-trend treasures include everyday wardrobe staples, luxury looks, lounge and athleisure, jewelry, vintage, shoes, accessories, children’s apparel, menswear, home décor, art, and more.

Austin’s semi-annual Le Garage Sale returns for its 25th anniversary sale. This event will feature new and excess inventory, overstocks, and end-of-season goods. On-trend treasures include everyday wardrobe staples, luxury looks, lounge and athleisure, jewelry, vintage, shoes, accessories, children’s apparel, menswear, home décor, art, and more.

WHEN

WHERE

Palmer Events Center
900 Barton Springs Rd, Austin, TX 78704, USA
https://www.eventbrite.com/o/le-garage-sale-6921595367

TICKET INFO

$12-$25

All events are subject to change due to weather or other concerns. Please check with the venue or organization to ensure an event is taking place as scheduled.
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