Austin’s semi-annual Le Garage Sale returns for its 25th anniversary sale. This event will feature new and excess inventory, overstocks, and end-of-season goods. On-trend treasures include everyday wardrobe staples, luxury looks, lounge and athleisure, jewelry, vintage, shoes, accessories, children’s apparel, menswear, home décor, art, and more.

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