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Philharmonie Austin presents Pulcinella

eventdetail
Image courtesy of Philharmonie Austin

Philharmonie Austin’s Mark Dupere will present an evening with Stravinsky and his Pulcinella Suite. The program includes Sergei Prokofiev's Symphony No. 1 in D Major, Op. 25 Classical Symphony; Maurice Ravel's Le Tombeau de Couperin, M.68a; and Igor Stravinsky's Pulcinella Suite.

Philharmonie Austin’s Mark Dupere will present an evening with Stravinsky and his Pulcinella Suite. The program includes Sergei Prokofiev's Symphony No. 1 in D Major, Op. 25 Classical Symphony; Maurice Ravel's Le Tombeau de Couperin, M.68a; and Igor Stravinsky's Pulcinella Suite.

WHEN

WHERE

Redeemer Presbyterian Church
2111 Alexander Ave, Austin, TX 78722, USA
https://philharmonieaustin.org/2026-2027-concerts/pulcinella

TICKET INFO

$10-$40

All events are subject to change due to weather or other concerns. Please check with the venue or organization to ensure an event is taking place as scheduled.
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