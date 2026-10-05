Philharmonie Austin presents Pulcinella

Philharmonie Austin’s Mark Dupere will present an evening with Stravinsky and his Pulcinella Suite. The program includes Sergei Prokofiev's Symphony No. 1 in D Major, Op. 25 Classical Symphony; Maurice Ravel's Le Tombeau de Couperin, M.68a; and Igor Stravinsky's Pulcinella Suite.
Philharmonie Austin’s Mark Dupere will present an evening with Stravinsky and his Pulcinella Suite. The program includes Sergei Prokofiev's Symphony No. 1 in D Major, Op. 25 Classical Symphony; Maurice Ravel's Le Tombeau de Couperin, M.68a; and Igor Stravinsky's Pulcinella Suite.